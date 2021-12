Ein Soldat der Bundeswehr unterstützt die Arbeit einer Drive-in-Impfstelle des Landkreises Oder-Spree in Beeskow. Wer sich impfen lassen will, kann mit seinem Fahrzeug direkt vor ein Zelt fahren. Die Impfung selbst findet dann jedoch außerhalb des Fahrzeuges statt. Geimpft wird in Beeskow auch zwischen den Feiertagen. © Foto: Patrick Pleul/dpa