Die Kreisverwaltung Oder-Spree meldet am Dienstag einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Diesmal sei eine Person mittleren Alters, die mit dem Virus infiziert war, in einem Krankenhaus des Kreises gestorben. Offenbar handelt es sich dabei um einen Bürger aus der Kreisstadt. Im Landkreis gibt es damit inzwischen zwölf Todesfälle, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stehen.

Insgesamt meldet der Kreis für die letzten 24 Stunden 24 neue Corona-Infektionen. Damit liegt die Zahl der Fälle seit Beginn der Pandemie jetzt bei 917, davon gelten 577 Personen als genesen. Die Sieben-Tage Inzidenz ist leicht auf 96,8 gesunken. Für 1001 Personen hat das Gesundheitsamt des Kreises eine Quarantäne angeordnet.

Die Neuinfektionen verteilen sich weiter auf das gesamte Kreisgebiet. In Fürstenwalde, der bevölkerungsstärksten Stadt des Kreises, wurden am Dienstag 6 Neuinfektionen gemeldet. Je drei neue Betroffene gibt es in den Ämtern Scharmützelsee und Brieskow-Finkenheerd sowie in Tauche. Auch Eisenhüttenstadt meldet drei neue Infektionen. Außerdem sind das Amt Odervorlan (2), Spreenhagen, Erkner, Grünheide und Woltersdorf betroffen.