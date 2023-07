Unterbringung von Geflüchteten in OSZ-Turnhalle vorerst gestoppt

Flüchtlinge in Fürstenwalde

Schüler des OSZ und weitere Bürger hatten gegen die Unterbringung von Flüchtlingen in einer Turnhalle in Fürstenwalde protestiert. Auch die SPD-Kreistagsfraktion kritisierte die Pläne. So geht es nun weiter.