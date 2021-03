Die jüngste Stadtverordnetenversammlung in Friedland dürfte die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr in der Niederlausitzer Kleinstadt erfreut haben: Nach langem Diskutieren, Debattieren, Argumentieren in großer Besetzung und mehreren Ausschüssen haben die Abgeordneten am 22. März nun eine Ent...