Andreas Provezza war rundum zufrieden. „Es waren bestimmt schon 50 bis 60 Leute da“, sagte er am späten Donnerstagnachmittag. Die offizielle Eröffnung des neuen Jugendclubs in Storkow, dessen Leiter Provezza ist, war in vollem Gange. Auch vom einsetzenden Nieselregen ließen sich die Besucher ...