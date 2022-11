Der Petitionsausschuss des Landes Brandenburg hatte zur Bürgersprechstunde in die Kreisverwaltung von Oder-Spree in Beeskow geladen. Und diese wurde genutzt, um Probleme anzusprechen. So kam nicht nur die katastrophale Situation der L40 im Bereich der Ortsdurchfahrt Kummersdorf auf den Tisch.

Auch ...