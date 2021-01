30 Corona-Fälle im Krankenhaus

Nach weiteren Tests gibt es Anfang des Monats in Bad Saarow nun 30 bestätigte Covid-19-Fälle. 16 Patienten im Helios-Klinikum wurden positiv getestet und auch 14 Mitarbeiter. Nach dem Ausbruch am Wochenende sollten alle Patienten und Mitarbeiter auf das Virus getestet werden. Das Klinikum nimmt seit dem Wochenende keine Patienten mehr auf.

Wegen Bauarbeiten ziehen Zauneidechsen um

2021 wird auf einer ehemaligen Zugstrecke zwischen Beeskow und Groß Rietz mit dem Bau eines Geh- und Radwegs begonnen. Um die dort ansässigen Zauneidechsen zu schützen, wurden die Tiere umgesiedelt. Bestandteil der Planungen sei zudem die Neugestaltung der Bundesstraße B 168 im Einmündungsbereich der Landesstraße L 411 in Richtung Görzig und der damit verbundene Umbau des Knotenpunktes.

Testfahrt mit Dampflok in Beeskow

Nach monatelangen Bauarbeiten führt eine Reichsbahn-Dampflok der Baureihe 01 am 8. Oktober erstmals Testfahrten Bahnhof Beeskow und auf der Strecke Lindenberg – Grunow durch. Dafür hatte die Deutsche Bahn, die Bauherr der Arbeiten am Gleisbett, extra eine Reichsbahn-Lok von der Preßnitztalbahn ausgeliehen, die alle Fahrt- und Rangiermöglichkeiten auf den vier Haupt- sowie den Nebengleisen durchführt.

Neues Gerätehaus für Feuerwehr in Mittweide

Nach einjähriger Bauzeit konnten die Mitglieder der FFW in Mittweide, einem Ortsteil der Gemeinde Tauche, endlich ihren neuen Standort beziehen. Zu Fuß haben sie den Umzug vom alten, kleinen Backsteinbau neben der Kirche, ohne Toiletten und Heizung sowie der schwierigen Umkleidesituation, zum neuen lichtdurchfluteten und funktionalen Gebäude absolviert. Die große Dankeschönfeier wurde coronabedingt aufs nächste Jahr verschoben.

Strengere Corona-Einschränkungen drohen

Der Landkreis Oder-Spree hat nach Angaben von Gesundheitsamtsleiter Dr. Ricardo Saldaña-Handreck den Wert von 35 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage überschritten. Damit werden wahrscheinlich in der kommenden Woche stärkere Einschränkungen in Kraft treten.

Herbstfest mit Abstand auf Burg Friedland

Bei sonnigem Wetter zog es die Menschen zum Herbstfest auf die Burg Friedland. Händler, Handwerker und Musiker sorgten für gute Stimmung. Nur 200 Besucher durften gleichzeitig in den Burghof, daher musste das Tor am Nachmittag kurzzeitig geschlossen werden. Viele nutzen die Möglichkeit, um ein paar gesellige Stunden zu verbringen.

Kampf um Bahnlinie von Fürstenwalde nach Beeskow

Die Bahn soll wieder bis nach Beeskow fahren. Der Vorstoß in Bad Saarow kam in Form eines gemeinsamen Antrages von Bürgermeister Axel Hylla und Gemeindevertreterin Astrid Böger (beide Linke). Begründet wurde das mit den Berlinern, die sich immer weiter außerhalb ansiedeln sowie mit der Inbetriebnahme des BER und der Tesla-Fabrik – auf die man reagieren müsse.

Wo es überall gratis funkt

Im Landkreis Oder-Spree werden immer WLan-Hotspots eingerichtet. Mittlerweile gibt es immer mehr dieser Stationen. Während in Beeskow die Situation mit öffentlichen WLAN-Zugängen schon seit Jahren recht komfortabel ist, besteht in anderen Orten noch Nachholbedarf.

Brandschäden vom Januar werden beseitigt

Der Plattenbau an der Theodor-Fontane-Straße in eingerüstet. Bald werden die Spuren des Brandes vom 2. Januar, der in der 3. Etage ausbrach, nicht mehr zusehen sein. Die Instandsetzungskosten werden etwa 100.000 Euro betragen. Die Bewohner der Wohnung, eine junge Frau und ihre beiden Kinder, waren mit Hubschraubern in Krankenhäuser geflogen worden, konnten aber bald wieder entlassen werden.

29 Millionen für Radwegsanierung

Auf knapp 100 Kilometern Länge sollen nach dem Spreeradweg auch die Oder-Spree-Tour und die Tour Brandenburg erneuert werden. Die eigentlich für den Erhalt der Radwege zuständigen Kommunen, über deren Gebiet die Asphaltbänder führen, geben diese Aufgabe an den Kreis weiter. Greift das Vorgehen, gibt es vom Land 90 Prozent der Mittel als Fördergelder.