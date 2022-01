Den Apotheken machen weiter Lieferengpässe bei wichtigen Arzneimitteln zu schaffen. Eine Auswertung des Deutschen Arzneiprüfungsinstitutes für den Deutschen Apothekerverband ergab, dass im vergangenen Jahr 16,7 Millionen Produkte nicht verfügbar waren, für die es Rabattverträge mit der gesetzlichen Krankenversicherung gibt. Am stärksten von Lieferproblemen betroffen waren unter anderem Blutdrucksenker, Magensäureblocker und Schmerzmittel. Auch die Apotheken in Beeskow und Umgebung spüren die Auswirkungen der Lieferengpässe – jedoch unterschiedlich stark.

Was soll man machen, wenn man in seinem Verantwortungsbereich einen alten Truppenübungsplatz hat, auf dem einst Waffen-SS, Sowjetarmee und NVA-Soldaten das Schießen übten? Was soll werden aus einem Gelände, das fast so groß ist wie die Fläche von München oder Bremen? Am Ende gibt es wohl nur eine Antwort. Man muss es der Natur überlassen, kann den Entwicklungsprozess beobachten und wissenschaftlich begleiten. Und man kann versuchen, auch die Menschen mitzunehmen, kann das große Gebiet mit seinen vielen Besonderheiten erlebbar machen.

Fünf Jungen der „Ludwig-Leichhardt-Grundschule“ in Tauche stehen in einem Kuhstall der Agrargenossenschaft Ranzig , einem Ortsteil der Gemeinde Tauche, und beobachten gebannt wie die Milchkühe gemächlich wiederkäuen, als Christian Rußig, Leiter der Tierproduktion in der Genossenschaft fragt: „Wer weiß, zu welcher Rasse die Schwarzbunten gehören?“ Einer in der Gruppe weiß es: Holstein Friesian. Viel mehr jedoch interessiert die Kinder, was die Kühe am Bein haben. „Das ist ein Schrittzähler“, erklärt der Landwirt geduldig.