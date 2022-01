Der Landkreis Oder-Spree bemüht sich, neue Wege bei den Corona-Impfangeboten zu gehen. Um es Impfwilligen so leicht wie möglich zu machen, können diese nun mit dem Auto bis zum Impfarzt vorfahren. Das Drive-Impf-Angebot wird seitdem gut angenommen.

Der Sänger und Entertainer Rainald Grebe ist mit 40 Frauen und Männern nach Bugk gekommen, um dort 6000 Euro „zu verbuddeln“. So hoch ist der Wert der jungen Bäume, die an diesem Tag gepflanzt wurden, um aus einem Kiefern- einen Mischwald zu machen.

Trotz höherer Zäune, trotz Anschaffung von Herdenschutzhunden und anderer Maßnahmen werden in Oder-Spree immer wieder Schafe vom Wolf gerissen . Besonders extrem ist es im Dezember in der Gemeinde Rietz-Neuendorf. Eine Lösung des Problems steht weiter aus. Wenig später wird auch noch ein Schaf auf einer Weide erschossen. Wer das getan hat, ist bislang nicht geklärt.

Beim Schmuck für den Weihnachtsbaum ist so einiges möglich. Besonders kreativ zeigten sich die Herzberger. Seit Jahren kämpfen sie um die Sanierung der maroden Ortsdurchfahrt. Die ist so schlecht, dass viele Fahrzeuge bei der Fahrt durch den Ort die Radkappen verlieren. Die Herzberger sammeln diese, besprühen sie mit Goldlack und hängen sie an den großen Weihnachtsbaum im Dorf.