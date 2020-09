Manche Fahrgäste der Niederbarnimer Eisenbahn haben verdutzt geguckt, als sie am Bahnhof Lindenberg vier tanzende Mädchen gesehen haben: in der Art des HipHop gelenkig, geschmeidig, temperamentvoll und absolut perfekt. „Der größte Teil derer, die ausgestiegen sind, ist stehengeblieben, Erwachsene mit Kindern und vor allem Senioren, manche haben Videos oder Fotos von uns gemacht“, konnten Josephine Gericke aus Beeskow und Lucy Jensch aus Trebatsch, zwei der Tänzerinnen, zufrieden beobachten. „Die Jugendlichen eher nicht, die sind einfach weitergegangen.“

Beide Mädchen gehen wie die Beeskowerin Selina Rösicke in die 11. Klasse des Rouanet-Gymnasiums Beeskow so wie das vierte Mädchen im Bunde, die Neuntklässlerin Sophie Waldinger aus Giesensdorf. Die vier gehören seit drei Jahren der von Ina Boy und Ramona Blankenstein, die eine Jugendkoordinatorin in Tauche, die andere in Rietz-Neuendorf, geleiteten Gruppe „CoulourMoveDance“ an. Sie beteiligten sich am Sonnabend an dem brandenburgweiten Jugendprojekt „AnBahnen“, das in LOS wegen des Schienenersatzverkehrs um Bushaltestellen als Auftrittsorte erweitert worden war. Von 9 bis 16 Uhr tanzten sie bei jeder Bahn- oder Busankunft. Die vier Mädchen kamen bei den meisten Passagieren gut an. „Zwei Radfahrer fanden das Projekt cool, hatten sich echt gefreut, haben unseren Mut bewundert und uns gesagt, wir sollten so weitermachen“, berichtete Sophie.