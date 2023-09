In mehreren Orten ist die Versorgung mit Trinkwasser eingeschränkt – wieder. Wie der Wasser- und Abwasserzweckverband „Scharmützelsee – Storkow/Mark“ (WAS) mitteilt, gibt es seit Sonntagnachmittag (24. September) wieder Havarien an der Trinkwasserleitung. Betroffen seien die Orte Alt Golm in der Gemeinde Rietz-Neuendorf sowie Neu Golm und Bereiche in Bad Saarow.

Nachdem die erste Reparatur durch das Havarieteam zwischen 15.30 und 24 Uhr am Sonntag beseitigt wurde, sind erneut Rohrbrüche am frühen Montagmorgen (25. September) gegen drei und 5 Uhr an ähnlicher Stelle aufgetreten, heißt es.

Trinkwasser-Havarie: Wasserwagen zur Versorgung der Anwohner aufgestellt

Wie die DNWAP mitteilt, wurden an folgenden Standorten Wasserwagen aufgestellt: in Bad Saarow an der Geschwister-Scholl-Straße Nr. 13, in Neu Golm an der Chausseestraße 3 sowie in Alt Golm an der Dorfstraße 8. Ebenfalls wurde in Bad Saarow an der Ringstraße 3-5 ein Standrohr mit Zapfhahn aufgestellt. Wichtig: Es handelt sich um Brauchwasser und muss daher zwingend abgekocht werden!