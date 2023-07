Mit dem Lied „Wer will fleißige Handwerker sehen?“ haben Kinder der AWO-Kita Benjamin Blümchen am Freitag (7. Juli) den Start der Arbeiten für den Kita-Neubau an der Theodor-Fontane-Straße eingeläutet. Bis August 2025 entsteht dort ein ebenerdiger Komplex für 60 Krippen-, 72 Kindergarten- ...