Es riecht stechend chlorähnlich, ist rotbraun und giftig: Stickstoffdioxid. Das Gas kann selbst 24 Stunden nach dem Einatmen noch zu Lungenödemen führen. Andererseits wird es gebraucht, ist ein wichtiger Grundstoff in der Industrie. Deshalb wird es oft auch mit Fahrzeugen quer durch das Land transportiert.

Einer dieser Transporter wurde jetzt bei einer großangelegten Kontrollaktion im Bereich des gewerblichen Güterverkehrs auf der A12 kontrolliert. Dabei stellte sich am Donnerstag (29. Juni) heraus, dass zumindest die Verpackung der Gasbehälter beschädigt ist. Doch das war nicht alles.

Bei der Kontrolle der Einhaltung sogenannter ADR-Vorschriften, die europaweit einheitlich regeln, wie Gefahrgut transportiert wird und welche Anforderungen Fahrpersonal und Fahrzeuge erfüllen müssen, traten weitere Mängel zutage. Aufgedeckt wurden folgende Verstöße:

■ eine Manipulation des Fahrtenschreibers

■ zwei Manipulationen an der Abgasnachbehandlungsanlage

■ zwei Verstöße gegen die Ladungssicherung

■ 13 Verstöße gegen das Fahrpersonalrecht

■ 22 Verstöße gegen geltende ADR-Vorschriften (direkt den Gefahrguttransport betreffend)

■ vier Verstöße gegen das Güterkraftverkehrsgesetz

■ sechs Geschwindigkeitsverstöße

■ einmal zu geringer Abstand

Die Ergebnisse verdeutlichen, so die Polizei in einer Mitteilung, dass regelmäßige Kontrollen in diesem Bereich nach wie vor notwendig sind. An der Kontrolle auf der A12 , an der täglich tausende Lkw unterwegs sind, nahmen neben Verkehrspolizisten aus allen vier Direktionen der Polizei Brandenburg auch Beamte aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Berlin teil.