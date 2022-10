Ursprünglich wollten Polizisten am Dienstag einen 35-Jährigen in Krügersdorf kontrollieren. Dort war der Mann mit einem VW-Passat unterwegs. Doch das gelang nicht. Der Fahrer konnte schließlich erst nach einer kilometerlangen Verfolgung in Ahrensdorf gestellt werden. Gründe für seine Flucht hatte der Mann offenbar viele.