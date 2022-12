Dass auch das Alter nicht vor Fehlverhalten schützt, wurde jetzt bei einem Vorfall in Lieberose (Dahme-Spreewald) deutlich. Wie die Polizei am Freitag informiert, hatten am Tag zuvor mehrere besorgte Bürger einen erheblich unsicher fahrenden Autofahrer im Bereich Goyatz - Lieberose gemeldet.

Polizeibeamte, so heißt es weiter, hätten den 68-jährigen Mann schließlich auf dem Marktplatz in Lieberose einer Kontrolle unterziehen. Dabei wurde der Grund für die unsichere Fahrweise schnell klar.