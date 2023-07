Ein Mann war mit seinem Fahrrad in der Nacht von Sonnabende auf Sonntag unterwegs, fuhr auf dem Radweg entlang der Bundesstraße B 168. Woher er kam und wohin er wollte, ermittelt derzeit die Polizei. Lediglich, dass der Mann von Friedland aus kommend in Richtung Beeskow fuhr und der Unfall sich am Abzweig nach Kuhnshof ereignete, ist unstrittig. Bislang wird jedoch an einem Unfall nicht gezweifelt.

Inzwischen ist auch die Identität des 32-jährigen Radfahrers geklärt. Wie Stefan Möhwald von der Polizeidirektion Ost mitteilt, handelt es sich um einen Mann aus Beeskow. Doch das ist längst nicht alles.

Linken-Politikerin bestätigt Identität nach Spurensuche

Die Linken-Politikerin Katharina König-Preuss bestätigt die Identität des an der B168 verunglückten Radfahrers zweifelsfrei. (Archivbild)

© Foto: Martin Schutt Tödlicher Unfall auf B168 Radfahrer stirbt auf Straße zwischen Friedland und Beeskow Beeskow In den sozialen Medien wurde gepostet und getwittert, dass es sich dabei um Christian D., dem Schlagzeuger der Neonazi-Band „Lunikoff Verschwörung“ und „Frontfeuer“ gehandelt haben soll.Das bestätigt auf Anfrage die Linken-Politikerin aus dem Thüringer Landtag, Katharina König-Preuss, per Mail: „Ja, das ist korrekt.“ Die Sprecherin für Migrationspolitik, Antifaschismus und Antirassismus gilt als Kennerin der rechten Szene.