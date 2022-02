Landrat Rolf Lindemann wird in der kommenden Woche im Pullover in seinem Büro sitzen. Die Heizung hat er abgedreht. Gleichzeitig kündigt er an, dass er und seine Mitarbeiter künftig weniger mobil sein werden, weil man Benzin sparen müsse, Energie generell. Zwei Gründe nennt der Landrat dafür, ...