Zu einem schweren Unfall wurden am Montag, 25. Juli, um 15.55 Uhr Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei zum Ortseingang nach Görzig, einem Ortsteil der Gemeinde Rietz-Neuendorf , gerufen. Etwa 120 Meter vom Ortseingang entfernt, in Richtung Raßmannsdorf, war ein Autofahrer seitlich gegen einen Baum gefahren und dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden, berichtet Gemeindewehrführer Frank Nagel auf Nachfrage.