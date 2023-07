Der SPD-Ortsverein hat in Zusammenarbeit mit Ludwig Scheetz, dem direkt gewählten Landtagsabgeordneten des Wahlkreises, ein Nachbarschaftsfest organisiert, das am Donnerstag, 13. Juli, um 16 Uhr auf dem Marktplatz in Storkow stattfinden wird. Anlass ist der 160. Jahrestag der SPD. Diesen wollen die...