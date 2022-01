Der Neujahrslauf in Beeskow beginnt mit einem lauten Zischen und einem Knall. Als die Silvesterrakete in der Luft explodiert, setzen sich die Läufer in Bewegung. 2,6 Kilometer ist die Strecke lang, die sie vom Ziel trennt. Wegen Corona ist vieles anders bei diesem Lauf am 1. Januar 2022. Nur Geimpf...