Die Ferien neigen sich dem Ende zu, die Straßenbauarbeiten gehen weiter. Angekündigt ist aktuell eine Baumaßnahme im Auftrag des Landkreises Oder-Spree. Ab Montag, 22. August, soll demnach mit dem grundhaften Ausbau der Kreisstraße 6726 in Werder an der Spree, einem Ortsteil in der Gemeinde Ta...