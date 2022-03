Es ist kurz vor Mittag an der Shell-Tankstelle in Beeskow . Der Preis für einen Liter Diesel liegt bei 2,16 Euro, für Superbenzin zahlt man exakt dasselbe. Was vor einigen Wochen noch kaum vorstellbar war, ist jetzt Realität geworden: Die Spritpreise überschreiten die Zwei-Euro-Grenze, für Autof...