Die Beisetzung der Queen am Montag hat selbst in Beeskow den Krieg in der Ukraine am Montag für ein paar Stunden aus dem Blickfeld gedrängt. Das Innenministerium habe für den Tag die Trauerbeflaggung angeordnet, teilte ein Sprecher der Kreisverwaltung auf Nachfrage mit. Die Trauerbeflaggung galt auch für das Beeskower Rathaus. Dort hingen die Flagge Deutschlands, die Brandenburger und die Beeskower Flagge nebeneinander. An allen drei Flaggen waren zudem schwarze Bänder angebracht.