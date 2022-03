Tausende Flüchtlinge aus der Ukraine kommen täglich in Berlin an. Hilfe gibt es viel, auch von Vodafone an. Flüchtlinge aus der Ukraine erhalten eine SIM-Karte für ihr Smartphone für drei Monate kostenlos und können so ohne Kosten den Kontakt in die Heimat halten. Doch die Unterbringung der vielen Menschen ist schwer. Auch der Kreis Oder-Spree bereitet sich vor. 700 Menschen, vor allem Frauen mit ihren Kindern und auch 100 Waisen, haben im Kreis bereits ein Zuhause auf Zeit gefunden. © Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa