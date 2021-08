In den Hochzeiten gab es vier oder fünf Schlecker-Drogerien in Beeskow. Nach der Pleite der Kette zogen andere Mieter in die Geschäfte. Mit einer Ausnahme. Das rund 400 Quadratmeter große Ladengeschäft am Beeskower Reitplatz blieb lange leer. Ein paar Schilder kündeten noch vom einstigen Mieter. Mehr nicht. Doch nun kommt Bewegung in die Sache. An dem kleinen Einkaufskomplex wird gebaut. Bald werden auch im früheren Schleckermarkt wieder K...