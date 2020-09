Die Lieberoser Heide brennt. Am Großen Zehmesee sind an drei verschiedenen Stellen Feuer ausgebrochen, bestätigt die Leitstelle Lausitz. Am Nachmittag hieß es noch, dass es an vier Stellen brennt. Von den drei Bränden sind zwei bereits gelöscht. Insgesamt brannten 200 Quadratmeter Wald. 20 Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge sowie etwa 75 Feuerwehrkameraden wurden zum Brandort geschickt. Da die Brandstellen 300 Meter neben befestigten Wegen liegen, war das Löschen extrem schwierig, zumal das Gebiet mit Munition belastet ist. Entdeckt wurde der Waldbrand mit Hilfe von speziellen Videokameras zum Aufspüren von Bränden.