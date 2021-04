Die ersten Schwerlasttransporte für den Windpark Günthersdorf sind in der Nacht zum Donnerstag, 29. April, am Bestimmungsort eingetroffen. Der Weg führte am Ostkreuz-Kreisverkehr in Beeskow vorbei. Damit die großen Fahrzeuge keinen Schaden bei der Durchfahrt anrichten, wurde der innere Kreis ges...