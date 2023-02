Jamie (11) aus Panketal tritt in ARD-Show an – „Er hat nur eine Woche dafür trainiert“

Der elfjährige Jamie aus Panketal tritt in der Samstagabend-Show „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ gegen die Box-Weltmeisterin Nina Meinke an. Moderiert wird das Spektakel in der ARD von Kai Pflaume.