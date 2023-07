Aktuell kommt es auf den Autobahnen am Dreieck Barnim zu erheblichen Staus. Ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Motorrad hatte am Sonntagnachmittag die Sperrung der A10 an der Abfahrt Schwanebeck ausgelöst. Auf den Autobahnen A10 und A11 ist deshalb mit längeren Standzeiten zu rechnen.

Die Retter sind demnach gegen 15.30 Uhr zu dem Unfall auf der A10 am Dreieck Barnim, Fahrtrichtung Dreieck Pankow, alarmiert worden.

Motorradfahrer schwerst verletzt

Ein Motorradfahrer soll, so die bisherigen Erkenntnisse der Polizei, von der A11 kommend in Richtung Dreieck Pankow unterwegs gewesen sein. Auf dem Zubringer zur A10 am Dreieck Barnim hatte der Krad-Fahrer vermutlich die Kontrolle über seine Maschine verloren, geriet in einen Graben und flog quer über die A10.

Das Motorrad prallte gegen die Mittelleitplanke und rutschte von dort aus weiter über die Fahrbahn der Autobahn 10.

© Foto: Dennis Lloyd Brätsch

Spuren an der Mittelleitplanke und auf der Fahrbahn zeugen von der enormen Wucht, die hinter dem Unfall gesteckt haben muss. Das Motorrad kam erst nach etwa 150 Metern zum Liegen. Rettungskräfte versorgten den schwer Verletzten.

Ein Notärzte und Notfallsanitäter versorgten den schwer verletzten Motorradfahrer vor Ort.

© Foto: Dennis Lloyd Brätsch

Rettungshubschrauber auf der Autobahn im Einsatz

Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Bernau waren auf der Autobahn im Einsatz, um größere Mengen Betriebsstoffe abzubinden. Zudem wurde eine Sichtschutzwand aufgestellt, um Gaffern die Sicht auf den Verunglückten zu nehmen.

Der schwer verletzte Mann musste mit einem Intensiv-Transport-Hubschrauber in ein Berliner Krankenhaus gebracht werden.

© Foto: Dennis Lloyd Brätsch

Der schwer verletzte Mann wurde schließlich mit einem Rettungshubschrauber in ein Berliner Krankenhaus geflogen, indem er intensivmedizinisch behandelt werden soll.

Das Motorrad flog quer über die A10 und schlitterte nach dem Aufprall gegen die Leitplanke über die Fahrbahn.

© Foto: Dennis Lloyd Brätsch

Autobahn während der Unfallaufnahme voll gesperrt

Die Autobahn 10 war für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme ab dem Dreieck Barnim, in Fahrtrichtung Berlin-Pankow, für zwei Stunden vollständig gesperrt. Das hatte sowohl auf der A10, als auch auf der A11 für erhebliche Staus gesorgt.

Laut den Angaben der Polizei soll die Autobahn in Kürze nach und nach wieder für den Verkehr freigegeben werden. Dennoch ist weiterhin mit erheblichen Behinderungen zu rechnen. Auf den Ausweichrouten über Schwanebeck oder Bundesstraße 2 nach Berlin ist ebenfalls mit Stau zu rechnen.