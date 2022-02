Das Versprechen klingt verlockend wie ein Lotto-Gewinn: Schnellstes Internet für alle Wandlitzer Ortsteile will die Firma DNSNet binnen kurzer Zeit in Wandlitz anbieten. Ohne Anschlusskosten für die Familien, allerdings mit Vertragsbindung an das Unternehmen. 16.000 Haushalte könnten davon profit...