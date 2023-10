Wegen Bauarbeiten stellt die Deutsche Bahn den Zugverkehr zwischen Eberswalde, Bernau und Berlin im November für mehrere Tage ein.

Wie der Konzern in Berlin mitteilte, sind von der Streckensperrung der Regional-Express RE3 inklusive der Verstärkerzüge und die Regionalbahn RB24 betroffen.

Die Züge der Linie RE3 fallen demnach von Freitag, 3. November, 21.15 Uhr, bis Montag, 6. November, 5 Uhr, zwischen Eberswalde und Berlin-Südkreuz aus. Als Alternative wird Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen zwischen Eberswalde und Bernau eingerichtet. Vereinzelt wird der SEV bis nach Berlin-Gesundbrunnen sowie bis nach Schwedt/Oder ausgeweitet.

Bereits in den beiden Herbstferien-Wochen, 23. Oktober bis 3. November, müssen Nutzer der S-Bahn-Linie S2 zwischen Bernau und Berlin abschnittsweise auf Schienenersatzverkehr mit Bussen umsteigen . Die dortige Streckensperrung hängt mit Bauarbeiten am Karower Kreuz in Berlin zusammen.