Die Deutsche Bahn baut in den kommenden Wochen wieder am Karower Kreuz im Norden von Berlin. Nach Angaben der Bahn werden Weichen eingebaut, Schienen ausgewechselt, Kabel verlegt und an Signalanlagen gearbeitet. Das wird vor allem für S-Bahn-Kunden zwischen Bernau und Berlin in den Herbstferien zwei Wochen lang für Zugausfälle und Schienenersatzverkehr bedeuten. Was ist wann genau geplant?

Die erste Streckensperrung zwischen Bernau und Berlin ist von Freitag, 20. Oktober, 22 Uhr, bis zum Betriebsschluss in der Nacht zu Montag, 23. Oktober, geplant. In dieser Zeit verkehren keine S-Bahnen der Linie S2 zwischen Berlin-Karow und Bornholmer Straße. Stattdessen wird Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet.

Bus statt S-Bahn von Bernau nach Berlin

Am Montag, 23. Oktober, geht es dann im Prinzip gleich nahtlos weiter. Bis Dienstag, 24. Oktober, um 22 Uhr wird der S-Bahn-Verkehr zwischen Karow und Pankow eingestellt. In dieser Zeit fahren erneut ersatzweise Busse. Das Gleiche gilt für Mittwoch, 25. Oktober, von 1.30 bis 22 Uhr, sowie ab Donnerstag, 1.30 Uhr, bis Montag, 30. Oktober, 1.30 Uhr. In den Nächten zu Mittwoch und Donnerstag, 25. und 26. Oktober, wird der Schienenersatzverkehr jeweils bis Bornholmer Straße ausgeweitet.

In der zweiten Ferienwoche wird es nicht besser. Von Montagmorgen, 30. Oktober, bis Freitagabend, 3. November wird der S-Bahn-Verkehr zwischen Buch und Pankow unterbrochen, die Züge durch Busse ersetzt.

Von den Streckensperrungen sind auch Pendler auf der S-Bahn-Linie S8 nach Birkenwerder betroffen. Für den Fern- und Regionalverkehr sind während der Bauarbeiten bislang keine Zugausfälle angekündigt worden. Zwischen Bernau und Berlin dürfte sich dann ab Bernau der Regional-Express (RE3) anbieten, der allerdings erst in Berlin-Gesundbrunnen wieder hält.