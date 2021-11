Große Freude in Biesenthal, Bernau, Eberswalde und in Wandlitz: Bei der Vergabe des Barnimer Umweltpreises räumen hunderte Barnimer ganz groß ab. Wer den ersten Preis holte und womit die Geehrten sich diese Anerkennung verdienten, war in der Kreisstadt Eberswalde zu erleben. Vergeben wird der Preis Jahr für Jahr von Bündnis90/Die Grünen.