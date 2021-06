Mehrere Vollsperrungen wird es in der kommenden Nacht, 15. bis 16. Juni, am Autobahndreieck Pankow geben. Das teilte die Havellandautobahn nur Stunden zuvor am Dienstagnachmittag mit.

Nächtliche Brückenbauarbeiten

Demnach werde es zwischen 22 und 6 Uhr wegen Brückenbauarbeiten zu sechs jeweils 30 Minuten langen Vollsperrungen der Verbindungsrampen von der Autobahn A10 zur A114 geben – und zwar in beiden Fahrtrichtungen.