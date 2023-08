Wer an diesem Freitag (1. September) in das Wochenende starten möchte, sollte die Bundesstraße 158 in Ahrensfelde meiden. Erneut wollen die Einwohner gegen die aktuellen Pläne von Land und Bund für die geplante Ortsumfahrung demonstrieren. Diese sehen eine vierspurige „Autobahn“ durch die Ge...