Es war nicht die Saison von Lok Bernau. Die erfolgsverwöhnten Barnimer Basketballer kamen in der 2. Bundesliga ProB nie so richtig gut in Tritt, mussten zwischendurch pausieren, weil es Corona-Fälle gab. Der 70:63-Sieg im letzten Spiel der Hauptrunde bei den RheinStars Köln am Wochenende gibt zwa...