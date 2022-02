Zwei Lkw-Fahrer haben der Polizei am Dienstag auf der Autobahn A11 im Barnim geholfen, eine sturzbetrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr zu ziehen. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, hatten zur Mittagszeit mehrere Autofahrer ein Fahrzeug gemeldet, das in Richtung Prenzlau in Schlangenlinien unterwegs war.