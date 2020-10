Rundgang: Andreas Kellner, Bundesgeschäftsführer von B90/Grüne (3, v.l.) besuchte am Mittwoch die ehemalige FDJ-Hochschule in Bogensee, nahe Wandlitz. Dirk Schneider (l.) informierte die Besucher über die Pläne einer neuen Initiative zur Wiederbelebung des Geländes. © Foto: Hans Still