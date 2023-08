Im Panketaler Ortsteil Zepernick ist am Dienstagabend gegen 23.10 Uhr ein Haus in der Platanenallee in Brand geraten. Ein Blitz war während eines Gewitters in das bewohnte Haus eingeschlagen.

Der Brand hatte sich laut Angaben des Schichtleiters der Regionalleitstelle Nordost, Klaus Pröwitz, wohl zwischen den Dachziegeln und der Dachhaut entfacht. Der Dachstuhl und die Dämmung darunter waren zunächst nicht betroffen. Daher war anfangs ein Löschen nur von Außen möglich.

Zum Löschen Dachziegel entfernt

Die herbeigerufenen 20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren von Panketal, Schönow und Zepernick mussten daher erst einmal die Dachziegel entfernen, um das Feuer bekämpfen zu können.

Nachdem der Brand gegen Mitternacht bereits gelöscht schien, war er gegen 5.10 Uhr erneut ausgebrochen. Dieses Mal war davon auch der Dachstuhl betroffen. Nach einer Stunde hatten die erneut herbeigerufenen Kameraden den Brand unter Kontrolle, die Restlöscharbeiten hielten noch mehrere Stunden an. Ein Ausbrennen des Hauses konnte verhindert werden.

Die drei Bewohner wurden evakuiert. Im Zuge des Brandes war eine ältere Frau gestürzt, die daraufhin ins Krankenhaus gebracht wurde.

Viele Anwohner der Platanenallee waren durch den lauten Donner in Folge des Blitzes aus dem Schlaf gerissen worden.