Die Polizei hat in der Nacht zu Dienstag, den 1. August, die Ermittlungen zu dem Verdacht der Brandstiftung in Bernau Friedenstal aufgenommen. Dort hatte es zunächst gegen 23.50 Uhr einen Brand an einer Kindertagesstätte am Baikalplatz gegeben, wenig später brannte eine Mülltonne in der Elbestraße.

Wie ein Einsatzleiter der Feuerwehr berichtet, stand ein Geräteschuppen auf dem Gelände der Kita „Friedenstaler Spatzen“ in Vollbrand.

Feuerwehr verhindert ein Übergreifen der Flammen

Die Flammen konnten laut dem Einsatzleiter schnell unter Kontrolle gebracht werden, sodass die Flammen nicht auf das angrenzende Kita-Gebäude übergriffen.

Die Einsatzkräfte kontrollierten das Innere der Kita und belüfteten diese anschließend.

© Foto: Dennis Lloyd Brätsch

Durch die enorme Hitzeeinwirkung sind dennoch einige Scheiben zu Bruch gegangen, weshalb die Einsatzkräfte das Innere der Kita kontrollierten und auch belüfteten.

Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung

Wenig später, die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Bernau waren noch nicht komplett abgerückt, kam es zu einem zweiten Brand in der nahegelegenen Elbestraße.

Dort hat, so der Einsatzleiter der Bernauer Feuerwehr, eine Papiertonne gebrannt. Der Brand ist durch Zeugen rasche entdeckt worden, wodurch sich der Brand beim Eintreffen der Feuerwehrkräfte nur auf die Papierabfälle beschränkte. Auch hier gehen die Ermittler von einer mutwilligen Tat aus.