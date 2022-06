Trotz brütender Hitze haben sich die Bürgermeister-Kandidaten in Bernau am Sonnabend noch einmal unters Volk gemischt, um die Wähler von sich zu überzeugen. Am Sonntag, 19. Juni, wird es nun ernst. Der Bernauerinnen und Bernauer sind aufgerufen, ein neues Stadtoberhaupt zu wählen – oder das bisherige im Amt zu bestätigen.

35.500 Wahlberechtigte können sich zwischen fünf Bewerbern entscheiden. Sein Amt verteidigen will der bisherige Amtsinhaber André Stahl (Linke). Der Biesenthaler war erstmals 2014 zum Bürgermeister von Bernau gewählt worden. Er hatte sich damals in der Stichwahl mit 60,67 Prozent gegen Michaela Waigand durchgesetzt. Den ersten Wahlgang hatte Stahl noch knapp hinter der Einzelbewerberin abgeschlossen. Vor acht Jahren lag die Zahl der Wahlberechtigten noch bei knapp 31.500.

Vier Herausforderer für Amtsinhaber André Stahl

Herausgefordert wird Stahl von Anette Kluth , die für BVB/Freie Wähler ihren Hut in den Ring geworfen hat. Die SPD hat Lars Stepniak-Bockelmann ins Rennen geschickt. Für die Basis tritt Markus Brendel an, für Die Partei Mario Schlauß aus Wandlitz. Die Kandidaten warben bis zum Schluss auch auf ihren Kanälen in den sozialen Netzwerken.

Nun sind die Wähler am Zug. Abgestimmt wird am Sonntag von 8 bis 18 Uhr in 44 Wahllokalen. Neu mit dabei sind das Dorfgemeinschaftshaus in Birkenhöhe und das Bauhaus-Besucherzentrum im Ortsteil Waldfrieden. Dort werden Bürger zum ersten Mal an die Urne treten.

Wann kommt es zur Stichwahl?

Um 18 Uhr beginnt in den Wahllokalen die Auszählung. Mit einem vorläufigen Ergebnis wird zwischen 19 und 20 Uhr gerechnet. Dass dann aber schon ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin gekürt werden kann, ist ungewiss. Denn wer das Ticket bereits an diesem Sonntag ziehen will, muss mindestens 50 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinen. Bei fünf Kandidaten galt das zuletzt als unwahrscheinlich.

Sollte niemand die absolute Mehrheit erreichen, kommt es am Sonntag, 3. Juli, zur Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten, die am Sonntag auf den ersten beiden Rängen abschließen.

MOZ.de hält Sie am Sonntag hier über den Verlauf der Wahl auf dem Laufenden.

Mehr zu Bürgermeister-Wahl gibt es auf unserer Themenseite