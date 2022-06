Noch immer erinnern Blumen, Kerzen und ein Foto an der Prenzlauer Chaussee in Wandlitz an den verstorbenen Musiker Boris Pfeiffer. Das Mitglied von Deutschlands erfolgreichster Mittelalter-Rockband In Extremo war am 24. Januar am Rande einer unangemeldeten Corona-Demo zusammengebrochen und auf dem W...