Auch in Bernau geben die steigenden Inzidenzen Anlass zur Sorge. In Kitas, Horten, aber auch in Grundschulen herrscht Alarm-Stimmung. In Bernauer Kindertagesstätten fehlt fehlt teilweise bis zu 50 Prozent des Personals. Wie soll es weiter gehen? Und was wird aus Veranstaltungen wie dem beliebten Be...