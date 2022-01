Von Elvis Presley bis Nina Hagen, von Tim Bendzko bis Helene Fischer – die Bernauer Band Sowieso hat sie alle in ihrem Repertoire. Für Sonnabend laden die drei Musiker alle Feierwütigen zum Neujahrskonzert in die Stadthalle Bernau ein. Das Konzert, das den Start in das 40-jährige Jubiläumsjahr...