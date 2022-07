Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Kriminalpolizei jetzt zwei Taschendiebe, die bereits vor genau einem Jahr in Biesenthal ihr Unwesen getrieben haben sollen.

Wie die Polizeidirektion in Frankfurt/Oder am Mittwoch berichtete, hatten ein Mann und eine Frau aus einem Auto eine Handtasche gestohlen, in der sich auch eine Bankkarte befand. Mit dieser hoben sie schließlich Geld bei der Sparkasse in Biesenthal ab.

Dieses Pärchen wird von der Polizei wegen Diebstahls gesucht.

© Foto: Polizei

„Trotz intensiver Ermittlungen sind die Frau und der Mann noch nicht gefasst worden“, erklärte die Polizei am Mittwoch. Das Amtsgericht Eberswalde habe deshalb nun eine öffentliche Fahndung genehmigt. Das erlaubt den Ermittlern, die Bilder aus der Überwachungskamera zu veröffentlichen.

Wer kennt dieses Pärchen?

© Foto: Polizei

Wer Angaben zur Identität der Gesuchten machen oder sonstige Hinweise geben kann, die zur Ergreifung der beiden Diebe führen könnten, wird gebeten, die Polizei in Bernau unter 03338 3610 oder jede andere Polizeidienststelle zu informieren.

Online können entsprechende Hinweise bei der Internetwache unter www.polizei.brandenburg.de (Hinweis geben) hinterlassen werden.