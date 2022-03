Marktstand in Bernau: Vor der Stadthalle gibt André Krugmann (2.v.l.) jeden Mittwoch die Produkte der regionalen Bauernhöfe an die Kunden ab. Unterstützt wird er dabei von Roman Leicht (l.) und Aaron Konrad. Madlen Schumacher vom Hof Schafgarbe in Bernau ist mit ihrem Angebot ebenfalls beim Portal vertreten. © Foto: Conradin Walenciak