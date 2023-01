Supermarkt und Drogerie am künftigen Kreisverkehr geplant

Einkaufen in Blumberg

Einkaufen in Blumberg wird in Zukunft besser – nicht weit vom Bahnhof, am zukünftigen Kreisverkehr, soll ein Nahversorgungszentrum mit Supermarkt und Drogerie entstehen. Der Entwurf des Bebauungsplans liegt vor.