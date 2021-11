Einige Bernauer mussten am Freitagmorgen, 12. November, auf Strom verzichten. Im Ortsteil Börnicke und in Teilen von Nibelungen kam es nämlich zu einem Ausfall der Stromversorgung. Das teilten die Stadtwerke Bernau am Freitagnachmittag mit. Um 5.50 Uhr seien demnach durch eine Störung im Mittelspannungsnetz insgesamt elf Trafostationen ausgefallen.

500 Haushalte am Freitagmorgen ohne Strom

Um 9.04 Uhr erfolgte die Wiederinbetriebnahme aller Trafostationen, sodass die komplette Stromversorgung mittels Schaltmaßnahmen im Netz wiederhergestellt war, heißt es aus dem Unternehmen weiter. Vom frühmorgendlichen Stromausfall waren etwa 500 Haushalts- und Gewerbekunden betroffen. „Die Fehlerstelle konnte bereits geortet werden“, so Pressesprecherin Bettina Heidrich.

Demnach befinde sich diese am Radweg zwischen Bernau und Börnicke. Hier wurde bei Bauarbeiten an der Straßenbeleuchtung durch Fremdeinwirkung ein Mittelspannungskabel beschädigt. „Als Folge dieser Tiefbauarbeiten kam es zeitversetzt zum Stromausfall“, sagt Heidrich. Die Reparaturarbeiten wurden noch am Freitag abgeschlossen.