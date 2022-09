Tagsüber sind die Temperaturen in Bernau und Umgebung noch einigermaßen mild – so um die 15 Grad Celsius . Doch in den Abendstunden braucht man draußen inzwischen Pullover und Jacke. Selbst in den Innenräumen wird es abends allmählich kühl. Dadurch wird deutlich: Die kälteren Jahreszeiten r...