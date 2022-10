Der Dürresommer hat in diesem Jahr den Pegel vieler Flüsse und Seen sinken lassen. Die niedrigen Wasserstände förderten am Rhein mittelalterliche Hungersteine, oder an der Donau Kriegsschiffe der Wehrmacht zu Tage. Auch im Panketaler Ortsteil Zepernick führte das Absinken eines Wasserspiegels z...